Наталья Сергунина: Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва приняла участие во Всемирном саммите по будущему туризма (Future Of Tourism World Summit BCN21), который прошел 26–27 октября в Барселоне в смешанном формате. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 29 октября.

— Во всех странах сфера туризма столкнулась с колоссальными трудностями из-за пандемии. Москва оказала адресную финансовую поддержку отрасли — были введены гранты для оплаты налога на имущество, субсидии на покупку оборудования, компенсации процентов по кредитам и части затрат на коммунальные услуги, — рассказала представитель мэрии.

Вместе с другими регионами страны мэрия развивает национальный туристический сервис Russpass. Он, по словам заммэра, является одним из инструментов поддержки, там доступно более 3,3 тысячи предложений для путешественников.

Недавно был презентован гастрономический гид Michelin по московским заведениям, напомнила Сергунина. Он, как уточнила представитель мэрии, поспособствует увеличению туристического потока после пандемии коронавируса.

Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в путеводителе компании. Всего жюри Michelin упомянуло в гиде 69 заведений общественного питания столицы.

Более 300 экспертов приняли участие в прошедшем саммите. Столицу на форуме представила заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова.

Одними из главных тем саммита стали восстановление туристической сферы после пандемии COVID-19, а также стратегии развития устойчивого туризма и цифровизация отрасли.