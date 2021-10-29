Молдавия отказалась выдавать банкира Платона, обвиняемого в выводе из России 500 миллиардов рублей

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Молдавия отказалась экстрадировать в Россию владельца молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслава Платона. Следователи Следственного департамента МВД России подозревают его, а также двоих его подельников политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого в организации преступного сообщества и незаконном выводе из РФ 500 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе МВД России.

На запросы российской стороны об экстрадиции Плахотнюка и Усатого ответы пока не получены.

— Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона. Ответы на аналогичные запросы в отношении Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка до настоящего времени не получены, — рассказали в ведомстве.

Всем трем фигурантам заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, в 2013–2014 годах участники преступной группировки через незаконные валютные операции вывели из России через молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» свыше 500 миллиардов рублей. Далее эти средства в рублях списывались со счетов российских кредитных организаций по подложным решениям судов Молдавии в пользу зарубежных юрлиц. После этого их выводили на счета мошенников в иностранные банки.

В случае экстрадиции обвиняемых им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.