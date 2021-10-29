Юристы рассказали, можно ли делать ремонт в нерабочую неделю

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Во время нерабочих дней в России проводить ремонт в квартире можно в любой день, за исключением праздников и выходных. Об этом рассказали юристы.

Нерабочая неделя не является полостью выходной. Именно поэтому проводить ремонт в эти дни и осуществлять шумные работы абсолютно законно, сообщил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

— Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье, — уточнил он.

Денисов напомнил, что в каждом субъекте страны действуют свои ограничения касаемо «шумных часов». Например, в столице существует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Согласно документу, шуметь можно с понедельника по пятницу до 19:00 и с перерывами в период между 13:00 и 15:00.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин в свою очередь добавил, что понятие нерабочих дней не расшифровывается в законодательстве, однако проводить ремонт в эти дни разрешено вне всяких сомнений, пишет РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.