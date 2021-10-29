Вице-премьер Молдавии рассказал о переговорах с Газпромом по поставкам топлива

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Переговоры молдавской стороны с российской компанией «Газпром» продолжаются в Санкт-Петербурге третий день подряд. Об этом рассказал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

— Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Молдавия озвучила России свое желание подписать контракт на таких же условиях, которые были ранее. В Кишиневе также полагают, что обсуждение выплаты долга возможно только после его аудита.

По словам вице-премьера, Молдавия не хочет делать выбор между «дешевым газом» и близкими отношениями с Евросоюзом. При этом, если договор не будет подписан, стране понадобится 800 миллионов евро на импорт энергетических носителей, что невозможно будет реализовать без поддержки партнеров из Европы, пишет РИА Новости.

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.

Концерн просит пересмотреть условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть ситуацию на энергетическом рынке в Евросоюзе. PGNiG, по словам руководителя предприятия, оставляет за собой право рассматривать данное письмо как независимое предложение о пересмотре цены на контракт.