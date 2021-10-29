Рафик Загрутдинов сообщил, что в Царицыне строят и проектируют 11 домов по реновации

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В столичном районе Царицыно по программе реновации жилья строят и проектируют 11 домов. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Царицыно для переселения по программе реновации строят 2 жилых дома по адресу улица Бехтерева, владение 3, з/у 1 и Каспийская улица, владение 28, корпус 4 . Еще 9 зданий проектируются. Всего же с момента старта программы реновации в Царицыно ввели в эксплуатацию 4 жилых дома площадью 50 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

По его словам, ввели в эксплуатацию дом №8 на Ереванской улице, дом №40 на Кавказском бульваре, дома №27А и №39А на Кантемировской улице.

Всего в районе планируют переселить жителей 141 дома. Для них уже подобраны 15 стартовых площадок.

23 октября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве по программе реновации жилья уже получили новые квартиры почти 42 тысячи человек.