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30 октября Православная церковь чтит память пророка Осия. Наши предки придерживались мнения о том, что в этот день нельзя работать, это касается как дома, так огородов и полей. Если человек нарушит этот запрет, то он может привести в свою жизнь неприятности и беды. Также стоит обращать внимание на то, нет ли рядом с вашим домом ворон, которые смотрят на вас злобным взглядом. Если же вороны действительно ходят рядом возле жилища, стоит прогнать их, ведь они могут принести беды, от которых позже будет трудно избавиться.

Приметы погоды:

Кошка спит крепко — к теплу.

Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и три месяца будет идти дождь.

Белый и блестящий месяц — к похолоданию.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Каких птиц нужно прогнать 30 октября, чтобы избежать беды

Именины отмечают:Антон, Александр, Сергей, Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф