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Ученый рассказал, что послеродовая депрессия может возникать и у мужчин

Ирина Игнатенко

Общество
Ученый рассказал, что послеродовая депрессия может возникать и у мужчин
Фото: Pixabay

Исследователь, психокинетик Денис Банченко рассказал, что послеродовая депрессия может возникать не только у женщин, но и у мужчин.

— Удивительный факт, но послеродовая депрессия встречается даже у мужчин, несмотря на то что на эту тему проводится очень мало исследований. Расстройство у обоих родителей важно распознать вовремя, — пояснил он в комментарии argumenti.ru.

Тем не менее, врач добавил, что женщину заболевание затрагивает куда чаще и сильнее. В этот момент важно помнить что ребенку рядом нужен человек в ресурсном состоянии, который готов откликаться на его потребности.

Врачи отмечают, что выраженная депрессия характеризуется понижением интереса к новорожденному, постоянной плаксивостью, апатией, ощущением безнадеги, несчастья. Могут возникать панические атаки, состояние постоянной тревожности.

В зависимости от состоянияпри послеродовой депрессии могут быть показаны как когнитивно-поведенческая психотерапия, так и медикаментозное лечение. Без лечения послеродовая депрессия может перейти в хроническую форму.

До этого акушер-гинеколог назвала причины послеродовой депрессии

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