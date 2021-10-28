Акушер-гинеколог назвала причины послеродовой депрессии

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Акушер-гинеколог Эльвира Семеноварассказала о причинах возникновения послеродовой депрессии.

По ее словам, послеродовая депрессия возникает вследствие гормональных перестроек, сопровождающихся изменением привычного образа жизни и появлением новорожденного.

— Гормональные изменения характеризуются резким снижением уровня гормонов – в основном эстрогена и прогестерона, которые до родов постепенно повышались и резко исчезли после. При отсутствии гормональной поддержки женщина испытывает эмоциональную опустошенность. А у одной из десяти женщин развивается продолжительная и серьезная депрессия, требующей психотерапевтической и даже лекарственной терапии, — пояснила она в комментарии argumenti.ru.

Она добавила, что вопреки заблуждениям, послеродовая депрессия не проявляется сразу. Та печаль и неудовлетворенность собой, которые появляются сразу после рождения ребенка, относятся к «материнскому блюзу» или кратковременным эпизодам плохого настроения.

Послеродовая депрессия возникает, как правило, спустя 3-5 недель после родов и длится довольно долго: от 3 недель до полугода. Нередко она сопровождается отсутствием сна, потерей аппетита, снижением физической активности.

До этого психолог назвала яркие признаки послеродовой депрессии.