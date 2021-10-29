Названы шесть признаков лифта, которым опасно пользоваться

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Неверные реакции на нажатие кнопок, рывки при открытии дверей, несовпадение с этажом при остановке, посторонние шумы во время движения, странный запах и различные повреждения кабины — все это говорит о том, что не стоит пользоваться выбранным лифтом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин.

Он отметил, что лифт обязательно должен верно реагировать на подаваемые команды и правильно останавливаться на этажах.

— Должно насторожить, если при нажатии кнопки пятого этажа загорается десятый. Или кабина не приходит по вызову на заданный этаж. Если лифт не доходит до нужного этажа или чуть-чуть его переезжает — это тоже проблема, которую нужно решать, — рассказал эксперт.

При движении лифта кабина не должна издавать никаких подозрительных звуков, отметил собеседник «ВМ». Также не должны ощущаться посторонние запахи.

По словам специалиста, двери лифта при открытии должны двигаться плавно.

— Лучше не пользоваться лифтом, если его двери открываются неровно, с рывками и толчками, — рекомендовал эксперт.

Он также подчеркнул, что желательно отказаться от поездки в лифте, который имеет любые внешние повреждения, трещины и отверстия.

22 октября в жилом доме на улице Покрышкина в Москве упал лифт, в котором находилось десять человек. Жертв удалось избежать благодаря сработавшей системе безопасности.