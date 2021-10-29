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Генерал-майор ВДВ в отставке Белянин покончил с собой в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Генерал-майор ВДВ в отставке Белянин покончил с собой в Подмосковье
Фото: Минобороны РФ
Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, Ивантеевка Карта всех событий

Бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск (ВДВ), генерал-майор в отставке Анатолий Белянин свел счеты с жизнью в своей квартире в подмосковной Ивантеевке. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», Белянин покончил с собой, находясь в своей квартире. Мужчина в последнее время тяжело болел.

— У него был панкреатит. Тяжело болел в последнее время и очень переживал по этому поводу, — заключил собеседник «ВМ».

По факту случившегося проводится проверка.

В 1990-е годы Анатолий Белянин проходил свидетелем по резонансному уголовному делу об убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова.

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