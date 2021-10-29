В Курганской области и в Ненецком округе введут систему QR-кодов

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Власти Ненецкого округа введут систему QR-кодов для посещения спортклубов, культурных учреждений и ресторанов. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает пресс-служба местной администрации.

— QR-код надо предъявлять при посещении следующих объектов: спортивные объекты, организации дополнительного образования, объекты культуры, искусства и досуга, кинотеатры, организации общественного питания, — сообщают власти региона.

QR-код также понадобится для посещения салонов красоты и саун. Исключением станут общественные бани.

Аналогичная система вводится в Курганской области с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коды необходимо будет предъявлять на входе в салоны красоты, парикмахерские, солярии, бани, сауны, гостиницы, заведения общепита и торговые центры.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в области введут обязательную самоизоляцию для граждан с хроническими заболеваниями. В этот же период времени в области полностью прекращается работа мест общественного питания в торговых комплексах. В остальных ресторанах будет запрещено проводить банкеты и мероприятия в присутствии более чем десяти человек, пишет РИА Новости.

Коронавирусные ограничения в связи с объявленными нерабочими днями продолжают вводить по всей России.

В Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тюменской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех организаций, кроме предприятий, работающих непрерывно. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал губернатор региона Александр Моор.

В Свердловской области намерены ужесточить эпидемические меры во время нерабочих дней. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.