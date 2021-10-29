Андрей Бочкарев: ФОК на территории ТПУ «Некрасовка» готов на 45 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» готов на 45 процентов. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящий момент в рамках строительства ФОК на территории ТПУ «Некрасовка» завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок. Общую степень готовности объекта оцениваем в 45 процентов, — рассказал он.

Площадь здания составит более 21 тысячи квадратных метров. В его состав войдут 12 функциональных зон. По словам заммэра, это будет самый крупный спортивный объект в районе, который станет местом притяжения для местных жителей.

— Здесь расположатся крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие помещения для занятий различными видами спорта, — отметил он.

Каждый строящийся объект на территории ТПУ рассматривается не только с точки зрения транспортной инфраструктуры, но и как часть района в целом.

— Большое внимание в этом проекте уделено формированию качественной городской среды. «Некрасовка» объединит в себе функции транспортного хаба и новой точки притяжения для жителей. Так, проектом планировки предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром и храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Для комфорта горожан мы также предусмотрели благоустроенный парк, — рассказал исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Чертановской улице в Южном административном округе (ЮАО) столицы составляет 65 процентов. Специалисты уже завершили 40 процентов работ по устройству вентилируемых фасадов. Также на 80 процентов готова черновая отделка. В настоящий момент рабочие начали монтаж технологического оборудования водоподготовки бассейна.