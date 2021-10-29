Депутата от КПРФ Рашкина задержали под Саратовом с тушей лося в автомобиле

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе комитета охотничьего хозяйства региона, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, политик управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В багажнике была туша лося, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Позднее в региональном ГУ МВД подтвердили, что по факту незаконной охоты в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат, возбуждено уголовное дело. В ведомстве добавили, что в машине были обнаружены части туши лося, топор и два ножа со следами крови.

Ранее также стало известно, что Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.