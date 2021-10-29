В саратовской полиции прокомментировали инцидент с тушей лося в машине у депутата КПРФ

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В ночь с 28 на 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах под Саратовом. Прибывшие на место случившегося правоохранители обнаружили на месте инцидента машину, которой управлял 66-летний гражданин. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает местная полиция.

В ведомстве добавляют, что в машине были обнаружены части туши лося, топор и два ножа со следами крови.

Водитель автомобиля пояснил, что они вместе с пассажиром машины заметили тушу животного и решили ее разделать.

На предложение пройти освидетельствование на нетрезвое вождение полиция получила отказ.

В отношении гражданина составлен протокол и возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. По предварительным данным, политик управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.