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Онлайн-программу подготовили для соблюдающих домашний режим москвичей

Михаил Алимов

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Онлайн-программу подготовили для соблюдающих домашний режим москвичей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для пожилых невакцинированных москвичей, которые из-за пандемии вынуждены сократить круг общения и находятся на домашнем режиме, подготовлена обширная онлайн-программа. Они могут посетить различные онлайн-занятия, кружки и мастер-классы.

Проект «Московское долголетие» продолжает работу в формате онлайн. На его сайте доступны более трех тысяч различных онлайн-групп по 30 направлениям, среди которых спорт, искусство, иностранные языки, психология и многие другие.

— Вынужденный переход проекта «Московское долголетие» в онлайн стал не просто временной заменой очных занятий, а полноценным форматом, который мы продолжим развивать и в будущем. Онлайн-занятия — прекрасная альтернатива для тех, кто по тем или иным причинам не может посещать очные занятия, а более 45 тысяч москвичей старшего возраста записались в проект только после появления дистанционных занятий. Они помогают сохранять активность, совмещать домашние дела, заботу о внуках и семье с любимым хобби. В период длинных выходных, когда очень важно сократить контакты, можно продолжить заниматься и сохранить физическую активность, — сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Запись доступна на сайте mos.ru или с помощью телефонов территориальных центров социального обслуживания столицы.

Более 62 тысяч пожилых москвичей дистанционно занимаются спортом. Доступны простая гимнастика, йога, общая физическая подготовка и еще несколько направлений. Все видеозанятия проходят на платформе «Zoom».

Для пенсионеров работает линия психологической помощи.

— Во время домашнего режима можно найти занятия для души, обрести полезные знания, укрепить здоровье и даже завести добрые знакомства. «Мои социальные центры» помогут москвичам старшего возраста. Активисты и лидеры разных клубов в онлайн-формате будут проводить интересные мероприятия и встречи. Выбирайте любое направление, находите единомышленников и проводите время приятно и с пользой, — рассказала руководитель ГБУ «Московские социальные центры», инициатор создания онлайн-календаря активностей центров Елена Громова.

Также доступно множество онлайн-занятий и кружков. Среди них занятия по нейрографике, интеллектуальные викторины, концерты, мастер-классы по чтению сказок, кулинарии, знакомству с гаджетами и шитью.

Ознакомиться с календарем занятий и присоединиться к ним можно по телефону +7 495 870-44-44. Кроме того, он опубликован на сайте Департамента труда социальной защиты населения и на страницах центров в социальных сетях, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что соцработники в случае необходимости будут оказывать помощь жителям столицы старше 60 лет, соблюдающим домашний режим из-за коронавируса. По ее словам, в режиме изоляции горожане могут выйти в ближайшие магазин или аптеку.

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