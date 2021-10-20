Анастасия Ракова рассказала о помощи пожилым москвичам в самоизоляции

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Соцработники в случае необходимости будут оказывать помощь жителям столицы старше 60 лет, соблюдающим домашний режим из-за коронавируса. Об этом в среду, 20 октября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в режиме изоляции горожане могут выйти в ближайшие магазин или аптеку.

— В случае необходимости пенсионеры смогут оставить заявку оператору горячей линии, и им поможет соцработник. В прошлые периоды горячая линия обработала свыше 1,8 миллиона заявок, и социальные работники помогли людям более чем с 700 тысячами социальных услуг, — приводит слова Анастасии Раковой ТАСС.

До этого заммэра пояснила, что домашний режим из-за коронавируса затронет около 2,5 миллиона москвичей.

Мэр столицы Сергей Собянин 19 октября заявил, что домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями введут в столице из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Работающие граждане, по его словам, могут оформить больничный. При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождены те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо вакцинировался.

Решение обусловлено вступлением Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре, подчеркнул Собянин. По сравнению с августом число случаев COVID-19 выросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю, объяснил мэр.