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Ученый рассказал о магнитных бурях на Солнце

Полина Долганова

Общество
Ученый рассказал о магнитных бурях на Солнце
Фото: Pixabay / ipicgr

Вещество, которое было выброшено с поверхности Солнце ночью 29 октября, достигнет Земли и станет фактором возникновения магнитной бури. Об этом рассказал заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин.

По его словам, выброс может достигнуть Земли в течение трех дней с момента вспышки.

Согласно предварительным прогнозам, буря ожидается с 9:00 30 октября и продлится около 24 часов. Мощность бури может предположительно достигнуть уровня G2.

Ученый заверил, что опасаться стихии не стоит.

— Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой, — отметил он.

Кузин подытожил, что буря может оказать воздействие на перелетных птиц, строящих свои маршруты по магнитным полям, пишет РИА Новости.

Вечером 28 октября на Солнце была зафиксирована сильная вспышка класса X. Она началась в 18:17 по московскому времени и продолжалась более 30 минут. Сообщалось, что индекс активности вспышки был повышен до «оранжевого» и лишь немного не дотягивал до «красного» уровня. Всего за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

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