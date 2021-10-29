Сотрудники ГИБДД задержали дрифтеров, устроивших опасный заезд в центре Москвы

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники столичной ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности дрифтеров, устроивших опасный заезд в центре Москвы. Двух мужчин нашли после того, как в Сети появилось видео с опасным заездом на Большой Дорогомиловской улице. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает МВД Медиа.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими было выявлено несколько видеозаписей, на которых так называемые дрифтеры нарушали ПДД.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

Так, один из водителей совершал опасные маневры на пешеходной зоне. Его привлекли к административной ответственности за движение по тротуару и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Еще один дрифтер несколько раз разворачивался через двойную сплошную линию и выезжал на тротуар.

— Благодаря оперативным мерам реагирования со стороны сотрудников Центра управления ГИБДД, а также сотрудников Госавтоинспекции Северо-Западного и Западного административных округов в кратчайшие сроки нарушитель был выявлен и задержан, — цитирует «МВД Медиа» слова Ирины Волк.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение по тротуару и по полосе для маршрутных транспортных средств.