«Мой онкопаспорт» стал доступен для пользователей электронной медкарты москвича

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В электронной медкарте москвича (ЭМК) появился новый раздел «Мой онкопаспорт». В нем присутствуют информация о перенесенных заболеваниях, их наличии, наборе медицинских документов по ним и деталях каждого новообразования. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем реализацию московского стандарта онкологической помощи. Чтобы обеспечить высокое качество и своевременность диагностики и лечения онкологических заболеваний, необходимо, чтобы лечащий врач-онколог и, конечно же, пациент имели актуальную информацию о результатах диагностических исследований и проведенной терапии. В прошлом году мы сделали важный шаг: интегрировали московский городской канцер-регистр с Единой медицинской информационно-аналитической системой. Это позволило объединить на одной платформе данные об онкологических пациентах, ранее содержавшиеся в разных информационных системах. С ними может ознакомиться врач на приеме. Теперь для удобства горожан мы создали в электронной медкарте новый раздел «Мой онкопаспорт», — рассказала она.

В новом разделе врач и пациент могут посмотреть историю лечения, диагностики и динамики онкологического заболевания. Туда автоматически прикрепляются диагнозы, протоколы онкоконсилиумов и врачебных осмотров. Такая система позволяет обеспечивать преемственность всех этапов лечения и сохранность всех медицинских документов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключены уже 49 московских стационаров. Это больше 75 процентов от их общего количества. С помощью ЕМИАС открывается доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) пациента: все данные о его здоровье, проблемах, анализах, перенесенных операциях и еще многих вещах теперь доступны для врачей из разных медучреждений практически моментально.