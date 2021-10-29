Путин примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате примет участие в саммите G20, который состоится 30–31 октября. На переговорах планируется поднять тему мировой экономики. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что на переговорах «Группы двадцати» также будут рассматриваться стратегии преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции и вопросы укрепления здравоохранения.

Ключевые решения мероприятия будут зафиксированы в итоговой декларации.

— «Двадцатка» — это наиболее компетентный и представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром. Ожидания в том, чтобы как раз понять и сопоставить позиции сторон по основным вызовам, — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» признана лучшей министрами здравоохранения стран G20. По его словам, более 1200 медицинских изделий появилось на рынке со времени пандемии коронавируса. Подобного никогда не было «за такой короткий период времени».