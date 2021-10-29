Диетолог Гинзбург рассказал, какой чай является самым калорийным

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Самым калорийным чаем является тот, в который добавляют коровье молоко, остальные варианты напитка способствуют расходу энергии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Эксперт уточнил, что чай — это напиток, приготовленный путем заваривания предварительно подготовленного растительного материала, который обработан специальным образом и содержит большое количество полезных ингредиентов, так называемых катехинов:

— Катехины обладают противовирусным воздействием и предотвращают заболевания, связанные с нарушениями функций капилляров, отеков сосудистого происхождения, сокращают риск развития атеросклероза.

Эти и другие биомолекулы, заверил медик, обладают мягким желчегонным, мочегонным и успокоительным действием:

— Подобными свойствами обладает чай с мятой, чабрецом, душицей, зеленый чай и черный.

А вот если в черный чай добавить молоко, уточнил эксперт, напиток по своим бодрящим свойствам сравнится с кофе:

— Только кофе возбуждает, а чай, напротив, успокаивает. Есть в таком сочетании и небольшие минусы. Так, чай с молоком повышает кислотность желудочного сока, но ни к каким негативным последствиям для организма это не приводит.

Что касается калорийности чая, то напиток не способствует появлению лишних килограммов:

— Чай помогает расходовать энергию, а не накапливать калории. Даже напиток, в который добавляют по рецепту 40–60 миллилитров молока с высоким содержанием жиров, не приводит к ожирению.

Эксперт уточнил, что в таком напитке будет содержаться 25 калорий, что составит всего один процент от общей суточной нормы.