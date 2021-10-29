Суд приговорил к пяти годам колонии блогера Пыжа по делу о распространении гостайны

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Мосгорсуд приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего блогера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — сказала собеседница «ВМ».

Таким образом, суд признал Пыжа виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну».

По словам Нефедовой, Пыж являлся участником диггерского сообщества (диггеры исследуют подземные убежища и другие подземные объекты — прим. «ВМ»).

Допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну, он не имел. Однако в 2018–2020 годах он незаконно получил информацию о некоторых режимных объектах в Московском регионе.

Андрей Пыж был задержан в августе 2020 года. После задержания он находился в СИЗО.

Пыж является гражданином двух стран — России и Украины. Он вел свой блог на Youtube. На своем канале в соцсети он размещал репортажи с заброшенных объектов, расположенных в разных странах.