Москва увеличила несырьевой неэнергетический экспорт в Казахстан на 30 процентов

Фото: Пресс-служба Совфеда

За восемь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Казахстан увеличился на 29,8 процента. Страна стала главным покупателем столичных товаров и обогнала по этому показателю США и Белоруссию. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам восьми месяцев 2021 года объем поставок московских компаний в Казахстан вырос на 29,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 25,9 процента в сравнении с 2019 годом. Таким образом, в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) за два года вырос более чем на 400 миллионов долларов. Одна из причин такого роста в том, что Казахстан — традиционный торговый партнер столицы ввиду не только исторической общности, но и как страна — член Евразийского экономического союза, — рассказал он.

Всего объем такого экспорта составил 2,07 миллиарда долларов. По словам заммэра, промышленный экспорт составил 1,8 миллиарда, а агропромышленный — 269,9 миллиона долларов.

— Среди промышленных товаров, которые столица отправляет в Казахстан, можно выделить фильтровальное оборудование, жидкостные насосы и электронагревательные устройства. Если говорить об экспорте АПК, то здесь наибольший интерес представляют поставки пищевой продукции, например, экспорт колбас и готовых мясных изделий, а также мучных кондитерских изделий, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В центре поддержки экспорта «Моспром» отметили, что роста удалось добиться и благодаря мерам поддержки со стороны столичных властей.

В Казахстане проходит международная промышленная выставка POWEREXPO ALMATY 2021, в которой участвуют шесть московских компаний. Центр «Моспром» организовал для них коллективный стенд, изучил местный рынок и помог производителям найти подход к возможным клиентам.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица значительно увеличила объемы экспорта. Гигантскую его долю занимают высокотехнологические товары. Высокотехнологичный сегмент московского несырьевого экспорта составляет 27 процентов от общероссийского и равен 15,9 миллиарда долларов. Значительный рост, несмотря на пандемию, связан с городской поддержкой промышленности и целевой помощью экспортерам.