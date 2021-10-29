Деловая программа форума «Наследие» пройдет в онлайн-формате

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Деловая программа IV молодежного форума «Наследие» в 2021 году пройдет онлайн. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Форум проходит уже в четвертый раз. За три года участие в форуме приняли больше 12 тысяч человек. В этом году количество студентов, которые работают в командах в рамках конкурсной программы, впервые превысило 100 человек. 2 октября мы дали старт их работе, а сам форум пройдет 25, 26 и 27 ноября. На протяжении всех трех дней будет организована прямая трансляция, благодаря которой все желающие смогут подключиться и послушать деловую программу, увидеть защиту конкурсных проектов, а также поучаствовать в фестивальном дне, ставшем, пожалуй, главным нововведением этого года, — сообщил он.

Зарегистрироваться можно на сайте форума. Участники обсудят вместе с представителями органов власти, журналистами и экспертами в различных областях пять главных трендов в области охраны культурного наследия. Среди них расширение понятия «наследие», адаптация памятников к экологическим изменениям, повышение роли жителей в процессе сохранения наследия и вовлечение памятников в социально-экономическую деятельность.

Во время программы студенты презентуют свои проекты, которые оценит жюри. Победителей наградят на церемонии «Московская реставрация — 2021».

Отмечается, что 25 и 26 ноября будут проходить мероприятия форума, а 27 ноября состоится фестивальный день. На нем будут презентовать проекты, вести лекции и мастер-классы, а также откроют ярмарку вакансий. В последней примут участие такие организации, как Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Российский национальный музей музыки, Музей русского импрессионизма и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Свои проекты на форуме представят студенты семи ведущих вузов страны, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Емельянов рассказал, что участники молодежного форума «Наследие», открывшегося в Москве 2 октября, будут предлагать проекты по реставрации Московского императорского воспитательного дома. Он отметил, что в 2021 году программа форума состоит из четырех разделов: конкурса, деловой и образовательной программ и фестивального дня — нововведения форума в этом году.