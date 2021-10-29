Эксперты дали советы по защите от нового типа финансовых пирамид

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В России начал распространяться новый тип финансовых пирамид, действующих в форме инвестиционных онлайн-игр. Эксперты рассказали, как распознать обман и не попасться на удочку мошенников.

Доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков отметил, что необходимо научиться определять, что перед тобой финансовая пирамида. У них есть характерные черты.

— Первой особенностью, которая должна насторожить, является использование различных финансовых и псевдофинансовых терминов. Зачастую это слова, вообще не имеющие отношения к реальности, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Второй признак пирамиды – обещание сверхвысокой прибыли с вложения. Также характерно чертой является стимуляция привлечения родственников и друзей.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власовдобавил, что прежде чем доверять свои деньги какой-нибудь компании, нужно изучить всю документацию. Есть ли у нее все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность. Если таких документов не окажется, лучше отказаться от участия, передает RT.

До этого Центробанк предупредил о распространении в России игровых квази-экономических проектов, действующих по принципу финансовых пирамид.