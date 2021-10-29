Банк России обнаружил новую финансовую пирамиду

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Банк России обнаружил в стране новую финансовую пирамиду, которая действует по принципу онлайн-игр. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

По его словам, новый тип пирамид составляет восемь процентов от общего числа аналогичных организаций, зафиксированных за третий квартал текущего года.

Глава департамента банка отметил, что финансовые пирамиды привлекают жителей России возможностью легко заработать денег. При этом деньги пирамиды вывести невозможно, потому как это делают сами создатели.

Лях подчеркнул, что от подобных мошенников могут пострадать не только взрослые, но и дети.

— Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу, — уточнил специалист.

Он подытожил, что с января по сентябрь 2021 года регулятор выявил в России 424 финансовые пирамиды, пишет РБК.

До этого Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех–пяти недель назад на имя Онур Намик. Доронин попросил поместить его под домашний арест, так как его жена якобы должна родить ребенка в октябре. Незадолго до ареста он сообщал, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых.

Подробную историю финансовой пирамиды Finiko читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».