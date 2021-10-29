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Психотерапевт Файнзильберг: Антидепрессанты ускоряют выздоровление от коронавируса

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт Файнзильберг: Антидепрессанты ускоряют выздоровление от коронавируса
Фото: Pexels

Определенные антидепрессанты могут ускорять процесс выздоровления от коронавирусной инфекции. Эти препараты избавляют от одного из симптомов COVID-19 — апатии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Медицинский журнал Lancet опубликовал результаты нового исследования, связанного с коронавирусом. Оказалось, что применение пациентами с COVID-19 антидепрессанта «Флувоксамин» снижает вероятность госпитализации.

Файнзильберг уточнил, что про данный препарат он «ничего не слышал». По его словам, наиболее популярным антидепрессантом во всем мире является «Флуоксетин».

— Он воздействует на уровень серотонина. Серотонин — это нейромедиатор, который отвечает за наше настроение. Один из симптомов коронавируса — это апатия. Например, многие известные люди, которых госпитализировали, отмечали, что симптоматика у них началась за 3–5 дней до обращения, а врача они не вызывали. Это связано с настроем безразличия и апатией. «Флуоксетин» является антидепрессантом обратного захвата серотонина, который повышает настроение. Поэтому косвенно он может положительно воздействовать на людей, хотя и не является специфическим лекарством для лечения коронавируса. Но как сопутствующий, как и витамины В и Д, он все же способствует быстрейшему выздоровлению, — сказал специалист.

Файнзильберг добавил, что на практике он не применял подобное лечение для своих пациентов, так как занимается лишь последствиями коронавируса. Но в теории использование этого антидепрессанта на стадии болезни возможно.

«Флувоксамин» — антидепрессант, зарегистрированный в США в 1994 году. По фармакологическим свойствам близок к «Флуоксетину» с тем отличием, что его эффект наступает несколько быстрее. Также оказывает анксиолитическое (противотревожное) действие.

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