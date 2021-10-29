Назван способ снизить риск госпитализации из-за COVID-19

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Применение пациентами с COVID-19 антидепрессанта «Флувоксамина» снижает вероятность госпитализации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet.

Отмечается, что употреблять препарат можно по 100 миллиграммов два раза в сутки в течение 10 дней.

В исследовании принимали участие 1497 бразильцев, у которых нет прививки от коронавируса, однако имеется положительный тест на COVID-19. Все участники исследования относились к группе риска по состоянию здоровья или из-за возраста. Из них 741 человек получал настоящий «Флувоксамин», а остальные 756 — плацебо.

По результатам испытаний удалось установить, что для тех, кто получал настоящий препарат, вероятность госпитализации снизилась на 32 процента, нежели для тех, кто принимал плацебо, пишет РИА Новости.

Свыше 98 процентов граждан России, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, не были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом 3 августа заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр добавил, что пациент, который подозревает у себя наличие COVID-19, должен начать лечиться в первые же сутки, потому что уже на пятый день у человека могут развиться тяжелые осложнения.