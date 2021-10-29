Эксперт назвал единственный способ борьбы с новым типом финансовых пирамид

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Обнаруженная Банком России финансовая пирамида, которая действует по принципу онлайн-игр, совсем не новое явление. Просто раньше такой способ мошенничества работал менее масштабно и менее заметно для ЦБ. А заблокировать подобные игры технически маловероятно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

В пятницу, 29 октября, глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал, что новый тип пирамид составляет восемь процентов от общего числа аналогичных организаций, зафиксированных за третий квартал текущего года. Представитель ЦБ отметил, что финансовые пирамиды привлекают жителей России возможностью легко заработать. При этом деньги из пирамиды вывести невозможно, потому как это делают сами создатели.

По словам Власова, Центробанк действует, когда какое-то явление с финансами становится заметным и угрожающим: он предупреждает граждан и дает рекомендации.

— На самом деле все эти пирамиды мы знаем. Как они построены? Как правило, на одном: приведи родственников, друзей — и будешь получать доходы. Удивительно, что народ продолжает наступать на эти грабли и биться о них. Эти игры были достаточно компактными, развивались в закрытых сообществах, поэтому ЦБ не обращал на них внимания. Но когда они стали выходить на широкие просторы и угрожать доходам большого количества людей, ЦБ об этом предупредил, — сказал Власов.

Он добавил, что «заблокировать» такие игры можно только посредством разумности граждан, которые перестанут доверять свои сбережения пирамидам и верить, что каждый из них самый умный и способен получить много денег таким путем. И никак больше.