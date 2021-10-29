Москвичи потратили более двух миллионов рублей на покупку тыкв для Хеллоуина

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Москвичи в этом году активно готовятся к празднованию Хеллоуина. По сравнению с сентябрем продажи тыкв выросли в 2,6 раза. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток».

— Больше всего тыкв покупали в Рязанском районе, где спрос на традиционный осенний продукт вырос в 5,8 раза. В Академическом районе продажи тыкв увеличились в 5,6 раза, а в Южном Чертанове — в 4,4 раза. Всего было куплено более 34,5 тысячи тыкв на общую сумму более 2 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе.

В Красносельском районе, Хамовниках, Замоскворечье и Новых Черемушках меньше остальных купили праздничных символов.

Вырос спрос и на другие покупки к Хеллоуину. Например, одноразовая посуда, тематический декор для дома и аксессуары. Всего жители столицы в октябре потратили в 10,9 раза больше средств на подготовку к празднику, чем в прошлом году.

До этого стали известны самые популярные костюмы у россиян на Хеллоуин в текущем году. Образы они выбирают самые разные. Например, Чумной доктор из одноименного фильма Олега Трофима или персонажи из корейского сериала «Игра в кальмара». Кроме того, популярны и персонажи из фольклора и фантастических произведений. Например, эльфы, ведьмы или вампиры.