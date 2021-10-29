Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская спортсменка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастке. Об этом стало известно в пятницу, 29 октября.

За счет своего последнего достижения спортсменка повторила рекорд Евгении Канаевой.

29 октября российская сборная стала победителем чемпионата мира по художественной гимнастике в командном зачете. Соревнования проходили в Японии.

Для Авериной эта победа стала 17-й в ее спортивной карьере.

28 октября сообщалось, что Аверина показала второй результат в упражнениях с лентой на ЧМ в Японии. Гимнастка набрала 23,900 балла.

Это стало первым серебром спортсменки на турнире, до этого она выиграла три золотые медали. Аверина по окончании выступления подала протест на свою оценку, но его отклонили.

Первой стала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько — 23,950 балла. Тройку замкнула Арина Аверина с результатом 23,450 балла.

7 августа на Олимпиаде в Токио Дина Аверина оказалась в центре скандала. Она стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.