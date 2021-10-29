Эксперты рассказали, какие зимние шины популярны в Московском регионе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Перед приближающейся зимой и заморозками российские автомобилисты стали менять летнюю резину на зимнюю. Эксперты «Авито» подсчитали, какие шины, шипованные или нешипованные, пользуются у жителей столичного региона большей популярностью.

В Москве и Подмосковье пик спроса пришелся на 25 октября. Во всей России он наступил немного позже: на следующий день. С незначительным отрывом москвичи предпочитают авторезину с шипами.

— В Москве и Московской области водители чаще выбирают шипованную зимнюю резину: на долю этого типа шин приходится 52 процента спроса. А на долю нешипованных зимних шин — 48 процентов, — говорится в сообщении пресс-службы «Авито».

В среднем по России доля шипованной авторезины значительно выше — 71 процент автолюбителей. Оставшиеся 29 процентов предпочитают «липучки». Отмечается, что предпочтения россиян сильно зависят от региона. Например, в местах с холодной и снежной зимой предпочитают шипованный вариант, а в более теплых и находящихся рядом с Европой — нешипованный. Например, в Калиниграде. Автомобилисты из этого города в 97 процентах случаев покупают резину без шипов. Это связано с запретом на шипованную резину в Европе, которая находится очень близко от региона.

Эксперты также назвали среднюю стоимость подержанных зимних шин. В период с конца сентября по конец октября один комплект стоил 5,5 тысячи рублей. Это на десять процентов больше, чем в прошлом году. В Москве и Московской области средняя стоимость составила шесть тысяч рублей.

До этого сообщалось, что столичные и подмосковные автомобилисты начали активно менять летнюю резину на зимнюю в связи с похолоданием. Спрос на данную услугу увеличился в последние три–четыре дня. Снижение спроса на «переобувку» произойдет к концу ноября или в декабре, когда большинство автомобилистов сменит летние шины на зимние, отмечают эксперты.