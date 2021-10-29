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СК проверит причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

Полина Долганова

Происшествия
СК проверит причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области
Фото: Пресс-служба Госдумы

Следственный комитет забрал у полиции дело о незаконной охоте в Саратовской области, к которой, по предварительным данным, причастен депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По инициативе следственного управления СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям регионального управления СК России переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба»), — сообщили в ведомстве ТАСС.

В ведомстве также отметили, что проверяют причастность к произошедшему депутата Госдумы Валерия Рашкина.

29 октября уголовное дело по факту незаконной охоты возбудили под Саратовом. К данному делу может быть причастен депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин. По данным ведомства, в ночь с 28 на 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Саратовской области. Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину, которой управлял 66-летний гражданин, и еще одного мужчину. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые заявили, что тушу лося они нашли.

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