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Столичные автовокзалы будет раз в месяц проверять «тайный пассажир»

Михаил Алимов

Город
Столичные автовокзалы будет раз в месяц проверять «тайный пассажир»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Автовокзалы Москвы раз в месяц будет проверять «тайный пассажир». Он оценит работу персонала. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Раз в месяц он будет приходить и смотреть, насколько наши сотрудники доброжелательны, профессиональны и готовы помочь пассажиру. А еще «чекнет» чистоту помещений, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

После каждой проверки он будет составлять отчет. Если выявит какие-то нарушения, то дептранс проведет с персоналом специальные дополнительные тренинги.

До этого сообщалось, что сервисные центры «Московского транспорта» будут закрыты в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. По всем вопросам можно обращаться через единый контакт-центр «Московского транспорта» по телефону +7 (495) 539-5454 или номеру 3210 с мобильного. Обращения касаемо парковок можно будет подать по вышеназванным телефонам или дистанционно. Это возможно сделать через Единый транспортный портал и при помощи «Почты России».

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