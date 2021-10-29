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«Отбросить эмоции»: матери погибшего под поездом школьника вернут взысканные 400 тысяч рублей

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Отбросить эмоции»: матери погибшего под поездом школьника вернут взысканные 400 тысяч рублей
Фото: АГН Москва

Мать погибшего под колесами скоростного электропоезда подростка в Солнечногорске получит обратно деньги, взысканные страховой компанией за нанесенный составу ущерб. Однако с точки зрения закона страховщик имел полное право требовать у нее эти деньги, считают эксперты.

Сам инцидент произошел еще 21 ноября 2019 года на станции Поварово. По данным СМИ, 15-летний мальчик переходил железнодорожные пути по наземному переходу. Школьнику необходимо было попасть с первой платформы на вторую, но из-за наушников он не увидел скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Москва — Тверь.

Машинист подавал ребенку сигналы, но избежать трагедии не удалось. От удара мальчика отбросило на 50 метров, и он скончался на месте. Страховая компания «Росгосстрах» по итогам рассмотрения деталей происшествия выплатила «Российским железным дорогам» 400 972 рубля в качестве возмещения ущерба и потребовала в рамках досудебной претензии компенсации от законных представителей погибшего. Родители ребенка вынуждены были заплатить указанную сумму и выступили с намерением подать встречный иск.

— Если отбросить эмоции, то мы говорим сейчас о ДТП, — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» член Ассоциации юристов России Банза Киприянова. — При повреждении машины с виновника аварии взыскиваются денежные средства. Если с этой точки зрения рассматривать, то все верно: причиненный ущерб, страховка заплатила, можно взыскать с виновника. Привести в пользу законных представителей погибшего какие-то законодательные акты, которые скажут о том, что «нет, этого не нужно делать, и деньги не взыщут», я не могу.

Однако в самом «Росгосстрахе» вскоре от претензий отказались.

— К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания и ряда процедур сопровождения досудебных или судебных претензий может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу реализовать внепроцедурное решение — например, отказаться от претензии. Деньги будут возвращены — сейчас юристы «Росгосстраха» занимаются урегулированием ситуации с регрессом к семье погибшего Ярослава Безбородова и определяют механизм законного возвращения взысканных средств, — говорится в ответе страховой компании на запрос «Вечерней Москвы».

По словам представителей «Росгосстраха», они были обязаны взыскать деньги с родственников погибшего, поскольку это соответствует действующему законодательству и бездействие со стороны страховщика в данной ситуации могло быть расценено как нарушение действующих норм. Но в целом к ситуации относятся с пониманием и не намерены развивать конфликт.

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