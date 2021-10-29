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Россия досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике

Иван Юминов

Спорт
Россия досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по художественной гимнастике
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Сборная России по художественной гимнастике досрочно одержала победу в неофициальном медальном зачете чемпионата мира (ЧМ) в Японии.

Гимнастки победили в групповом многоборье в пятницу, 29 октября. Набранные баллы также принесли команде победу в командном турнире.

Три золота в индивидуальных видах взяла Дина Аверина, став 17-кратной чемпионкой мира. Таким образом она повторила рекорд Евгении Канаевой по числу побед на мировых первенствах.

Копилку сборной пополнили и три серебряных, а также одна бронзовая награда. Всего на турнире осталось разыграть три комплекта наград.

Спортсменка из Белоруссии Алина Горносько одержала победу в упражнении с лентой. Ее соотечественницы также взяли одно серебро и четыре бронзы.

Тройку в общем зачете замыкает команда Италии — две серебряных и одна бронзовая медали. Чемпионат мира в Японии завершится 31 октября.

28 октября президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на ЧМ в Японии в упражнениях с булавами. Победа спортсменки, по его словам, является заслуженной наградой за талант, трудолюбие и любовь к делу. Глава государства пожелал гимнастке всего наилучшего.

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