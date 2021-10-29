Байден провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане

Фото: Telegram / РИА Новости

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции президента США Джо Байдена. Встреча в библиотеке Апостольского дворца продлилась 1 час и 15 минут.

Байден в четвертый раз оказался в Ватикане, но впервые в роли главы государства. Членами американской делегации являются его супруга Джилл Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и врач президента.

Подробности встречи пока еще неизвестны. Из-за пандемии коронавируса работа журналистов пула, освещавших встречи с Папой Римским, временно запрещена.

Видео: Telegram / РИА Новости

Заявленная изначально трансляция на ватиканских ресурсах была отменена. Байден и Франциск оба привиты от COVID-19, отмечает CNN.

26 октября сообщалось, что Байден на своем выступлении в Нью-Джерси нарушил эпидемические меры. Президент находился без маски и покашлял в кулак.

Затем он сошел с трибуны и пошел здороваться с пришедшими на выступление людьми за руку. Маску Байден не надел, а незадолго до этого в его окружении выявили заболевшего COVID-19 человека.