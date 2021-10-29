Акция «Ночь искусств» пройдет в Музее обороны Москвы онлайн

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Музей обороны Москвы 4 ноября, в День народного единства, онлайн-программу акции «Ночь искусств» посвятит подвигу дивизий народного ополчения столицы 1941 года.

Старт мероприятиям даст прямой эфир с экскурсией «Они отстояли Москву. Подвиг дивизий народного ополчения». Зрители смогут увидеть его в социальных сетях музея. Здесь можно познакомиться с историей дивизий народного ополчения Москвы, особенностями их формирования, вооружения и их боевыми подвигами.

На YouTube-канале музея пройдет мастер-класс «На защиту Родной Москвы», где при помощи простых карандашей или гуаши можно создать уникальный рисунок, посвященный дивизиям народного ополчения.

Далее здесь же покажут фильм «Школьники и школьницы на защите Москвы». Каждый участник фильма — обычный школьник. Все они стали на время актерами короткометражного кино. Ребята воспроизвели сцены, рассказывающие о сложной жизни детей в период Московской битвы с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

В фильме рассказывается о начале войны, об эвакуации детей в теплушках, об отрядах, дежуривших на крышах города, о бомбоубежище на станции метро «Маяковская», о встрече Нового, 1942 года, об объявлении победы в битве под Москвой.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.