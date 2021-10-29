Ветеринары перечислили признаки инсульта у домашних животных

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Владельцам домашних животных стоит знать о признаках инсульта у четвероногих. Особое внимание стоит уделить питомцам, которые болеют сахарным диабетом, почечной недостаточностью, ожирением или различными аутоиммунными заболеваниями, а также пожилым животным. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета ветеринарии.

Также в зоне риска находятся предрасположенные к инсульту породы собак, например, чихуахуа, таксы, цвергшнауцеры и мопсы.

— Одним из главных заблуждений является то, что инсульт — болезнь, которая встречается исключительно среди людей. Однако ветеринарные специалисты отмечают, что, к сожалению, этим недугом страдают и наши домашние животные. Для точности при постановке диагноза, как правило, требуется проведение компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии, — говорится в сообщении.

Ветеринары указывают на две фазы инсульта: апоплексический приступ и неврологический дефицит. При первой фазе у животного случается потеря сознания с внезапным криком или писком.

— Taкoгo poдa пoтepя сoзнания мoжeт быть кpаткoвpeмeннoй (несколько секунд) или перерасти в кoму со следующими признаками: расширение зрачков, потеря тонуса мышц, уменьшение частоты сердечных сокращений, изменение дыхания — уточняют специалисты.

При второй фазе питомец может иметь неестественный наклон головы, деформацию морды, нарушение координации, а также отказываться от пищи. В таком случае ветеринары советуют немедленно обращаться к врачу.

— Все может начаться с вялого поведения и потери аппетита. Конечно, это могут быть проявления совершенно разных заболеваний, но надо понимать, что любое такое изменение — сигнал о том, что питомца надо показать ветеринару, — объясняет специалист ветеринарного участка Александра Кленово.

Ветеринары рекомендуют чаще гулять с домашними животными на свежем воздухе, не подвергать их стрессу и следить за питанием. Важно, чтобы в рационе не содержалось большого количества жиров.

Ранее ветеринары Советской участковой ветеринарной лечебницы ответили на самые часто задаваемые вопросы владельцев домашних животных.