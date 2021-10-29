Академик РАН рассказал о необходимости профилактики инсультов

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Академик РАН, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков рассказал, как в России обстоит ситуация с инсультами.

Он отметил, что число инсультов по-прежнему велико, так как большинство граждан, которые имеют заболевания, предшествующие инсульту, практически не лечатся. Например, гипертоники зачастую не контролируют давление, не принимают на постоянной основе лекарственные препараты.

Юрий Беленков отметил, что в молодом и среднем возрасте инсульт чаще у мужчин, а вот после 65–70 – у женщин.

Для того, чтобы сократить число инсультов в стране, по мнению врача необходимо бороться с заболеваниями, которые гипотетически могут привести к инсульту.

— Здоровый образ жизни, регулярные терапии современными аппаратами – это должно стать приоритетом пациентов, — отметил он в комментарии Взгляд.ру.

Врач добавил, что создание специализированных центров для лечения инсульта существенно снизило смертность от этого заболевания, потому что людям стало проще получать высокотехнологичные методы лечения.

До этого гематолог рассказала, как группа крови влияет на склонность к инфаркту и инсульту.