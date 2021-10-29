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Большой Московский цирк пригласил горожан на открытую репетицию

Ольга Маркова

Развлечения
Большой Московский цирк пригласил горожан на открытую репетицию
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского 18 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на открытую репетицию — в мир циркового закулисья.

Ведущие открытой репетиции Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные расскажут цирковые секреты, поделятся интересными историями и ответят на вопросы.

Что стоит за блеском софитов, блистательными улыбками, яркими костюмами и кажущейся легкостью? Гости мероприятия увидят, как создаются цирковые номера, насколько сложно и опасно исполнять тот или иной трюковой элемент, посмотрят, как репетируют цирковые животные.

Некоторые из посетителей цирка смогут почувствовать себя на месте артиста цирка —акробата, гимнаста или дрессировщика.

В программе вечера также значится настоящее кормление тигров.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте цирка.

Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова с 4 по 7 ноября зовет горожан принять участие в праздничной программе, которая включает экскурсии, лекции, игры. Гости смогут посетить музей с тематическими экскурсиями «Путешествие к лемурам и не только», «Малыши в природе», «Звери и птицы Арктики и Антарктики», узнать много нового на занятиях «Выставка Мир рептилий», «Бионика», «Моллюски», «Большой друг» и «Паукообразные». Взрослая аудитория приглашается на игру «Зоомафия».

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