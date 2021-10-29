Военный нейрохирург Борис Гайдар умер на 76-м году жизни

Фото: vmeda.org

Военный нейрохирург Борис Гайдар, создавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в ходе конфликтов, умер на 76-м году жизни. Об этом сообщили в Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова в пятницу, 29 октября.

— Прощание с Борисом Всеволодовичем Гайдаром состоится 31 октября в 11:30 в клубе Академии. Похороны пройдут на кладбище Памяти жертв 9 января в 14:30, — говорится в сообщении.

Он был, как уточняется, пионером в разработке современных принципов оказания специализированной нейрохирургической помощи в армии в мирное и военное время. Разработки врача применялись в локальных военных конфликтах и в системе медицины катастроф, отмечается на сайте ВМА.

Борис Гайдар родился 19 января 1946 года в Запорожье. После школы он поступил в Алма-Атинский государственный медицинский институт.

По окончании его Гайдар был направлен на работу в клиническую больницу Алма-Аты врачом-нейрохирургом. В 1972 году он добровольно пошел служить в вооруженные силы.

Специалист окончил адъюнктуру при кафедре нейрохирургии ВМедА в 1983 году. Тогда же он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную оптимизации церебральной гемодинамики при черепно-мозговой травме.

В 1990 году он защитил докторскую диссертацию, в которой были раскрыты фундаментальные закономерности церебральной гемодинамики при нейрохирургической патологии головного мозга. Результатом исследований стала возможность неинвазивной диагностики состояния церебральной гемодинамики в остром периоде заболеваний головного мозга.

Гайдар с 2000 по 2007 год возглавлял Военно-медицинскую академию. За этот период ему удалось масштабно реконструировать и переоснастить ряд ведущих хирургических клиник.

Врач был награжден орденами «Александра Невского», «За службу Родине в Вооруженных Силах», «Орденом Почета», «За заслуги перед Отечеством» и рядом медалей. В 2007 году Гайдар стал лауреатом премии правительства России за цикл работ по нейротравматологии.