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Психолог Вероника Степанова объяснила, как перестать мониторить бывшего

Анна Михалюк

Общество
Психолог Вероника Степанова объяснила, как перестать мониторить бывшего
Фото: pixabay.com

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова объяснила, как перестать следить за экс-возлюбленными в социальных сетях.

— Если это происходит в течение года после расставания – это условная норма. Таким образом вы проживаете утрату, вы скучаете, вам хочется вновь ощутить, что человек рядом, — рассказала психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Также она отметила, что особенно тяжело переживать расставание тем, чья вторая половина активно ведет соцсети, выкладывает строиз и видео со своим участием. При их просмотре создается впечатление, что ты проживаешь жизнь вместе с этим человеком.

Также при помощи социальных сетей бывшие возлюбленные могут манипулировать друг другом.

— Вы пытаетесь проманипулировать другим человек, зацепить его своим контентом за струнки души. При помощи соцсетей вы отсматриваете, насколько еще интересны экс-партнеру, насколько он еще хочет быть с вами, мечтает об этом. Посты — это послания.

Психолог рассказывает, что существуют способы борьбы с этим. Нужно понять, на что человек готов заменить зависимость от соцсетей бывшего.

— Любой «наркоман» знает, что нужно максимально занять свое время. Хорошего и полезного должно быть больше. Нужно записать, что вам приносит удовольствие, а что — вред. Должна быть постоянная смена деятельности. И нужно понять, что вы будете делать, если вам захочется зайти на страницу к бывшему. Расширяйте круг общения, где превалирующим большинством будут мужчины.

Также Вероника Степанова объяснила, почему женщинам нравятся проблемные мужчины.

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