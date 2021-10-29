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Сергей Собянин пообещал оценить эффективность нерабочих дней после их завершения

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин пообещал оценить эффективность нерабочих дней после их завершения
Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэраи Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения. Мэр выразил надежду, что город вернется к нормальной жизни.

Он также отметил, что подавляющее большинство столичных организаций четко соблюдает ограничительные меры в нерабочие дни, установленные указом президента, и решения городских властей, службы Роспотребнадзора. Городские власти проводят проверки по всем предприятиям. Нарушителям выписываются административные штрафы.

— Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью, — передает слова Сергея Собянина «Россия1».

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил москвичам о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, точки, реализующие лекарства и иные товары первой необходимости.

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