Сергей Собянин пообещал оценить эффективность нерабочих дней после их завершения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения. Мэр выразил надежду, что город вернется к нормальной жизни.
Он также отметил, что подавляющее большинство столичных организаций четко соблюдает ограничительные меры в нерабочие дни, установленные указом президента, и решения городских властей, службы Роспотребнадзора. Городские власти проводят проверки по всем предприятиям. Нарушителям выписываются административные штрафы.
— Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью, — передает слова Сергея Собянина «Россия1».
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил москвичам о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, точки, реализующие лекарства и иные товары первой необходимости.