Пять случаев нового штамма коронавируса AY.4.2 обнаружили в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пять случаев штамма коронавируса AY.4.2, одного из вариантов «дельты», выявили в России. Об этом заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в пятницу, 29 октября.

— На настоящий момент в России выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма «дельта» AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан), — рассказал специалист.

Институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг изменчивости патогена, приводит слова Хафизова РИА Новости.

1/2 2/2

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью выздоровели 30 462 пациента.