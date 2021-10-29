Пермский край введет жесткие меры против COVID-19 в нерабочие дни

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Жесткие меры против коронавируса введут в Пермском крае с 1 по 7 ноября. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу, 29 октября.

— С 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. На этот период приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий, — говорится в сообщении.

Исключение составят работающие навынос предприятия общественного питания. При этом в крае продолжат работать аптеки, а также объекты розничной торговли с продовольствием и товарами первой необходимости.

Деятельность розничной торговли будет разрешена и дистанционно. Для этого потребуется организовать доставку и оказание бытовых услуг без посещения людьми помещений компаний, отмечает РИА Новости.

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За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.