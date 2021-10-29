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Подозреваемого в похищении школьницы задержали в Рязанской области

Евгений Белоусов

Происшествия
Подозреваемого в похищении школьницы задержали в Рязанской области
Фото: Сергей Шахиджанян, Вечерняя Москва

В пятницу, 29 октября, в Рязанской области сотрудники МВД задержали подозреваемого в похищении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во вторник, 26 октября, ученица одной из школ города Ряжска возвращалась домой и шла вдоль дороги. В какой-то момент рядом с девочкой остановился автомобиль. Мужчина предложил подростку сесть к нему, но она отказалась.

Тогда злоумышленник схватил ее за горло и начал душить. После этого мужчина поместил ребенка в багажник машины и уехал.

Очнувшись, девочка увидела, что заднее сидение разложено. Воспользовавшись этим, она перебралась в салон и выпрыгнула из автомобиля на ходу. Школьница получила ссадины и ушибы.

Мать подростка обратилась с заявлением в полицию, и в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

— Во взаимодействии с коллегами из Рязани, Скопина и Ряжска они установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель одного из сел Скопинского района Рязанской области, который ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и разбой. В местах лишения свободы он провел более десяти лет, — цитирует слова Ирины Волк МВД Медиа

Чтобы выйти на след подозреваемого, потребовалось несколько дней. Он просматривал информацию в региональных СМИ, социальных сетях и знал, что находится в розыске.

Злоумышленника удалось задержать 29 октября на одной из проселочных дорог в районе села Павелец.

На данный момент он находится в региональном подразделении СК РФ для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее, 28 октября, Ирина Волк рассказала о задержании в столичном регионе пятерых подозреваемых в похищении человека. От своей жертвы злоумышленники требовали выкуп в размере 100 миллионов рублей.

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