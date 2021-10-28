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Похитители держали в плену москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Похитители держали в плену москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей
Фото: МВД

В столичном регионе полиция задержала пятерых подозреваемых в похищении человека. От своей жертвы злоумышленники требовали выкуп в 100 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, похищение произошло в июне этого года в Москве. Злоумышленники насильно увезли мужчину в частный дом в Мытищах. В течение почти трех недель они держали его в плену, избивали и требовали заплатить им 100 миллионов рублей за освобождение.

Кроме того, похитители проникли в квартиру своей жертвы. Из нее они похитили различные ценные вещи на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако на этом они не остановились.

— Потерпевший был вынужден оформить под залог принадлежащей ему недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 миллиона рублей, после чего его отпустили, — заключила Волк.

Спустя некоторое время подозреваемые были задержаны. МВД опубликовало кадры их задержания.

Видео: Пресс-служба МВД

В настоящее время все они находятся под стражей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

22 октября сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование в отношении троих фигурантов дела об убийстве и похищении человека в Подмосковье. Тот случай похищения произошел осенью 2020 года.

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