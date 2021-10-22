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СК закончил расследование дела о похищении и убийстве человека в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
СК закончил расследование дела о похищении и убийстве человека в Подмосковье
Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование в отношении троих фигурантов дела об убийстве и похищении человека в Подмосковье. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, у обвиняемых был конфликт с убитым мужчиной из-за того, что тот распространял в интернете порочащую информацию о них. 14 ноября 2020 года они вывезли похищенного в подмосковный лес, где пытались заставить его «замолчать».

В лесу они избили свою жертву, привязали к дереву и начали душить. В какой-то момент они поняли, что мужчина погиб.

Злоумышленники попытались закопать тело погибшего, однако выкопать яму им не удалось из-за того, что земля промерзла. Тогда они решили скрыть труп под ветками. Через два дня после убийства тело мужчины обнаружили прохожие.

Спустя некоторое время злоумышленников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Грабеж с применением насилия».

— В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

До этого сообщалось, что СК завершил расследование в отношении 38-летнего Рахмана Сулейманова, который в 2018–2020 годах, работая таксистом на территории столицы, совершал разбойные нападения на своих клиентов.

Всякий раз Сулейманов действовал по одной и той же схеме. Он добавлял в алкогольные напитки своих жертв нейролептик, а когда они теряли сознание, похищал у них ценные вещи. После этого таксист бросал их в безлюдных местах. Своими действиями он нанес тяжкий вред здоровью двух людей, еще один человек от его действий скончался.

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