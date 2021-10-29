Салон массажных кресел в «Москве-Сити» нарушил режим нерабочих дней

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Салон массажных кресел Yamaguchi на территории делового центра «Москва-Сити» могут оштрафовать за нарушение режима нерабочих дней. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов в пятницу, 29 октября.

— В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона массажных кресел Yamaguchi. Администрацией указанного заведения не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований, — рассказал представитель ведомства.

За нарушения юридическому лицу салона грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, уточнил он. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью людей, то компанию оштрафуют на сумму до миллиона рублей либо ее деятельность приостановят на срок до 90 суток.

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Руководство организации пригласят в инспекцию для составления протокола и установления обстоятельств, приводит слова Михайлова агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.